В Донецк привезут Кубок FIFA
17:43, 10 марта 2010Спорт
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Желающих пустят сфотографироваться
22 марта в рамках Мирового тура футбольного Кубка FIFA™ с Сoca-Сola главный футбольный трофей мира привезут в Донецк.
Как сообщили УНИАН в медиа-центре стадиона «Донбасс Арена», из аэропорта Кубок привезут на стадион, где он пробудет три дня. 23 марта футбольный Кубок представят журналистам, а 24 марта с Кубком смогут ознакомиться все желающие.
В медиа-центре отметили, что для посетителей арены в этот день будут организованы различные конкурсы, соревнования по футболу и кикеру. Гостям также покажут 3D-фильм об истории футбольного Чемпионата мира.
Кроме того, все любители футбола смогут сфотографироваться с Кубком FIFA на память.
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