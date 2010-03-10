В Донецк привезут Кубок FIFA

22 марта в рамках Мирового тура футбольного Кубка FIFA™ с Сoca-Сola главный футбольный трофей мира привезут в Донецк.

Как сообщили УНИАН в медиа-центре стадиона «Донбасс Арена», из аэропорта Кубок привезут на стадион, где он пробудет три дня. 23 марта футбольный Кубок представят журналистам, а 24 марта с Кубком смогут ознакомиться все желающие.

В медиа-центре отметили, что для посетителей арены в этот день будут организованы различные конкурсы, соревнования по футболу и кикеру. Гостям также покажут 3D-фильм об истории футбольного Чемпионата мира.

Кроме того, все любители футбола смогут сфотографироваться с Кубком FIFA на память.