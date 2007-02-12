Елене Исинбаевой в Донецке вручили килограмм золота (фото)

В Донецке российская спортсменка Елена ИСИНБАЕВА получила 1 кг золота за победу и мировой рекорд на XVIII международном легкоатлетическом турнире "Цептер. Звезды шеста".

Как передает кореспондент УНИАН, Е.ИСИНБАЕВА установила новый мировой рекорд в женских прыжках с шестом для закрытых помещений - 4,93 метра. Это 20-й мировой рекорд в карьере спортсменки.

В награду за мировой рекорд Е.ИСИНБАЕВОЙ вручили специальный приз от "Родовид-банка" - слиток золота массой один килограмм.

В соревнованиях мужчин на турнире победил австралиец Пол БЕРДЖЕС с результатом 5,80 метров. П.БЕРДЖЕС также является победителем прошлогоднего турнира "Цептер. Звезды шеста".