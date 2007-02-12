Елене Исинбаевой в Донецке вручили килограмм золота (фото)
10:41, 12 февраля 2007Спорт
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Спортсменка установила 20-ый рекорд
В Донецке российская спортсменка Елена ИСИНБАЕВА получила 1 кг золота за победу и мировой рекорд на XVIII международном легкоатлетическом турнире "Цептер. Звезды шеста".
Как передает кореспондент УНИАН, Е.ИСИНБАЕВА установила новый мировой рекорд в женских прыжках с шестом для закрытых помещений - 4,93 метра. Это 20-й мировой рекорд в карьере спортсменки.
В награду за мировой рекорд Е.ИСИНБАЕВОЙ вручили специальный приз от "Родовид-банка" - слиток золота массой один килограмм.
В соревнованиях мужчин на турнире победил австралиец Пол БЕРДЖЕС с результатом 5,80 метров. П.БЕРДЖЕС также является победителем прошлогоднего турнира "Цептер. Звезды шеста".
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