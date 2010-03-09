Арсенал и Бавария проходят в 1/4 Лиги чемпионов
23:33, 09 марта 2010Спорт
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Два драматичных матча
Завершились два ответных матча 1/8 финала Лига чемпионов
Фиорентина - Бавария 3:2 (Варгас 28, Йоветич 54, 64 - ван Боммель 59, Роббен 65). Первый матч 1:2
Арсенал - Порту 5:0 (Бендтнер 10, 25, 90+1 пен., Насри 64, Эбуэ 66). Первый матч - 1:2
В четвертьфинал проходят Бавария и Арсенал
Напомним, что завтра играют:
МЮ - Милан (3:2)
Реал - Лион (0:1)
... 16 марта...
Севилья - ЦСКА М (1:1)
Челси - Интер (1:2)
... а 17 мартаБарселона - Штутгарт (1:1)
Бордо - Олимпиакос (1:0)
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