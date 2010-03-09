Арсенал и Бавария проходят в 1/4 Лиги чемпионов

Два драматичных матча

Завершились два ответных матча 1/8 финала Лига чемпионов Фиорентина - Бавария 3:2 (Варгас 28, Йоветич 54, 64 - ван Боммель 59, Роббен 65). Первый матч 1:2 Арсенал - Порту 5:0 (Бендтнер 10, 25, 90+1 пен., Насри 64, Эбуэ 66). Первый матч - 1:2 В четвертьфинал проходят Бавария и Арсенал Напомним, что завтра играют: МЮ - Милан (3:2) Реал - Лион (0:1) ... 16 марта... Севилья - ЦСКА М (1:1) Челси - Интер (1:2) ... а 17 марта Барселона - Штутгарт (1:1) Бордо - Олимпиакос (1:0)

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