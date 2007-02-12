Итоги футбольного уик-энда в Европе

В Италии и Франции лидеры национальных чемпионатов сохраняют отрыв в 11 очков.

Италия. 22-й тур. "Кьево" - "Интер" - 0:2, "Рома" - "Парма" - 3:0, "Палермо" - "Эмполи" - 0:1. "Интер" - 60 очков, "Рома" - 49, "Палермо" - 42.

Франция. 24-й тур. "Лион" - "Лорьян" - 1:0, "Ланс" - "Сошо" - 3:1, "Тулуза" - "Лилль" - 1:0. "Лион" - 54, "Ланс" - 43, "Лилль" - 39.

По 6 очков перевеса в активе команд, идущих первыми в Германии и Англии.

Германия. 21-й тур. "Шальке-04" - "Герта" - 2:0, "Штутгарт" - "Вердер" - 4:1. "Шальке-04" - 48, "Вердер" - 42, "Штутгарт" - 41.

Англия. 27-й тур. "Манчестер Юнайтед" - "Чарльтон" - 2:0, "Челси" - "Миддлсбро" - 3:0 , "Ньюкасл" - "Ливерпуль" - 2:1. "Манчестер Юнайтед" - 66, "Челси" - 60, "Ливерпуль" - 50.

В Испании "Барселона", чувствующая себя наименее спокойно во главе таблицы, сумела увеличить отрыв до трех очков.

22-й тур. "Барселона" - "Расинг" - 2:0, "Бетис" - "Севилья" - 0:0, "Реал-Сосьедад" - "Реал" - 1:2. "Барселона" - 46, "Севилья" - 43, "Реал" - 41.

Радио "Свобода"