Арсенал дожал Уиган

Томаш Росицки. Фото AFP

В английской Премьер-лиге в воскресенье двумя матчами завершился 27-й тур. «Арсенал» и «Болтон» на своих аренах обыграли «Уиган» и «Фулхэм», соответственно.

В поединке с «Уиганом» «канониры» едва не потерпели первое поражение на своем новом стадионе, но сумели-таки вырвать победу в самом конце матча. После агрессивного начала хозяев поля (хороший момент открыть счет упустил Анри), гости сумели провести голевую атаку на 35-й минуте (завершал ее дальним ударом голландский полузащитник Дэнни Ландзат). После этого у гостей было еще несколько моментов, чтобы развить свой успех, но Эмиль Хески и Йосип Скоко из выгодных положений били мимо ворот. «Уиган» также претендовал на пенальти в ворота Леманна, но арбитр матча не усмотрел нарушения правил в эпизоде на 78-й минуте, когда Хески в борьбе с Матье Фламини был сбит в штрафной. Для того чтобы выиграть матч подопечным Арсена Венгера хватило пяти минут - на 81-й защитник гостей Фитц Холл переправил мяч в собственные ворота, а четыре минуты спустя Томаш Росицки отправил в ворота Кирклэнда победный гол. Таким образом, «Арсенал» сократил свое отставание от идущего третьим «Ливерпуля», а по потерянным очкам и вовсе опережает подопечных Рафы Бенитеса.

Погоню за «Арсеналом» (точнее за четвертым местом, которое дает право попробовать свои силы в Лиге чемпионов) продолжает «Болтон». В отчетном туре на своем «Рибок Стейдиме» «Уондерерс» обыграли лондонский «Фулхэм». Поворотным в матче стал эпизод на 23-й минуте - полузащитник лондонцев Майкл Браун уронил в штрафной Николя Анелька и Гэри Спид без труда реализовал назначенный за это нарушение пенальти. В самом начале второго тайма преимущество хозяев поля удвоил Кевин Нолан, добивший мяч в ворота после того как Стелиос Яннакопулос угодил в перекладину. Чуть позже гостям удалось отыграть один гол - после подачи углового красивый удар головой вышел у защитника Фулхэма Зэта Найта. «Болтон» занимает пятое место и отстает от «Арсенала» на 2 очка (но у «канониров» в запасе есть еще один матч).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

27-й тур

«Арсенал» - «Уиган» - 2:1 (0:1).

Голы: Холл, 81, в свои ворота. Росицки, 85 - Ландзат, 35

«Арсенал»: Леманн, Хойт (Алиадьер, 67), Туре, Джуру (Адебайор, 51), Клиши, Баптиста, Жилберто, Фабрегас, Росицки, Уолкотт (Фламини, 67), Анри

«Уиган»: Кирклэнд, Бэйнс, Бойс, Холл (Хястад, 90), Джексон, Тэйлор (Валенсия, 87), Ландзат, Скоко, Макаллоч, Хески, Агахова (Килбэйн, 87).

Предупреждения: Туре, 30. Анри, 82. Росицки, 86. Леманн, 86. Фабрегас, 90. Клиши, 90 - Бэйнс, 58. Макаллоч, 83. Холл, 90

«Болтон» - «Фулхэм» - 2:1 (1:0).

Голы: Спид, 23, с пенальти. Нолан, 51 - Найт, 66

«Болтон»: Яаскелайнен, Хант, Бен Хаим, Мейте, Гарднер, Спид (Томпсон, 68), Теймурян (Таль, 81), Нолан, Яннакопулос, Диуф (Педерсен, 86), Анелька

«Фулхэм»: Лаштувка, Росеньор, Найт, Кристанваль, Кедрю, Фольц (Радзински, 63), Браун (Смертин, 62), Буба Диоп, Дэйвис, Хельгусон (Монтелла, 67), Макбрайд.

Предупреждения: Томпсон, 70 - Браун, 23. Хельгусон, 28. Дэйвис, 37. Кедрю, 90

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