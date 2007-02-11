Роналдо приложил бутсу к победе Милана

Дебют Роналдо в "Милане". Фото АР

Роналдо дебютировал в составе «Милана». Правда участия в забитых голах Зубастик не принимал, но, тем не менее, стал причастен к победе своей новой команды над «Ливорно»- 2:1.

Футбол. Чемпионат Италии Милан – Ливорно 2:1

Голы: Гаттузо, 29, Янкуловски, 68 - Лукарелли ,32

Милан: Сторари, Оддо, Бонера, Мальдини, Янкуловски, Гаттузо, Пирло, Кака, Зеедорф (Брокки, 75), Оливейра (Роналдо, 63), Джилардино (Амброзини, 79).

Ливорно: Амелия, Галанте, Грандони, Куффур, Паускуале (Бетанин, 83), Филиппини, Сезар (Баллери, 69), Фьоре, Морроне, Пассони, Лукарелли

Судья: Розетти Милан. "Джузеппе Меацца"

В Италию вернулся футбол! Как известно, в прошлую пятницу, все футбольные турниры, проходящие на Апеннинах, были приостановлены из-за смерти полицейского во время матча между «Катанией» и «Палермо». Поговаривали, что проведение чемпионатов вовсе может быть отложено на неопределенный срок.

Но вот в Италию с деловым визитом среди недели приехал новый президент УЕФА Мишель Платини, обсудил насущные проблемы с местными футбольными функционерами. Глава правительства Италии Романо Проди утвердил меры по ужесточению правил безопасности во время проведения футбольных матчей и вот в субботу прошел очередной тур в серии В, а в воскресенье состоялись десять матчей в серии А.

Правда, далеко не все клубы могли рассчитывать на поддержку своих болельщиков в отчетном туре. А если быть более точным, то только шести командам было дозволено пустить своих тиффози на трибуны.

Причем «Милан» и «Интер», проводящие домашние матчи на «Сан-Сиро», получили необходимое разрешение, что называется, на флажке. И то, с ограничением. Так на матч «Милана» и «Ливорно» пустили только обладателей сезонных абонементов. Таким образом, только 37 тысяч болельщиков смогли присутствовать на довольно-таки знаковом матче.

Во-первых, игра против «Ливорно» была 300-й для Карло Анчелотти в качестве главного тренера «Милана». А во-вторых, в игре должен был дебютировать Роналдо, купленный у мадридского «Реала». Забегая вперед скажем, что бразилец вышел на газон «Сан-Сиро», но только во втором тайме. А в первом пару нападающих составили Альберто Джилардино и Рикардо Оливейра.

Впрочем, главными действующими лицами первой 45-минутки были не они, а Дженнаро Гаттузо со стороны «Милана» и Кристиано Лукарелли у «Ливорно», которые в течении двух минут сумели разнообразить довольно-таки скучную игру забитыми голами.

Ну а во втором тайме, все внимание было приковано к Роналдо. И даже чудо гол Марека Янкуловски, забитый пушечным ударом метров с 25-ти в ближний угол Амелии, не вызвал такой бурной радости болельщиков «Милана», как выход «зубастика».

По началу Роналдо волновался и выпадал из атакующих действий «Милана». Но прошло минут десять и вот бразилец уже сделал неплохую передачу на соотечественника Кака. Удар последнего прошел рядом со штангой. Затем Роналдо осмелел и нанес удар с 20-ти метров - Амелия отвел угрозу на угловой. А за считанные секунду до конца матча, бразилец, избравший себе пижонский 99-й номер, должен был забивать. Но в последний момент мяч, пущенный им в дальний угол, свалился и пролетел рядом со штангой.

Лидер чемпионата «Интер» встречался на выезде с «Кьево», и эта игра проходила при закрытых дверях. Что, может быть и к лучшему, потому что поклонники «летающих ослов» в этой встрече наблюдали бы беззубую игру своей команды против грозного соперника, который, не особо напрягаясь, забил два гола и довел встречу до победы. Причем открыть счет гости смогли уже на первой минуте - отличился Адриано.

Из других поединков стоит отметить крупную победу «Ромы» над «Пармой» - 3:0 и победу «Фиорентины» над «Удинезе» - 2:0. А виновники очередного итальянского скандала - «Палермо» и «Катания» сумели в отчетном туре набрать лишь одно очко на двоих.

Газета.ру