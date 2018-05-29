Томенко и Томми сыграли в паре (фоторепортаж)

Томенко и Томми сыграли в паре (фоторепортаж)

14:09, 11 февраля 2007
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Теннисная гордость БЮТ и шестая ракетка мира проиграли паре нашеукраинца и регионала . Томми Робредо о депутатском теннисе: "По-видимому, депутаты они все же лучше, чем теннисисты"... 

На теннисном корте в субботу собрались депутаты – для проведения парламентского турнира. Правда, народных избранников - любителей большого тенниса оказалось совсем немного. Николай Томенко играл в паре с коллегой по БЮТ Андреем Кожемякиным. Александр Омельченко – младший (Наша Украина) стоял в паре с регионалом Павлом Климцем. На соседнем корте из депутатов были лишь нашеукраинец Анатолий Матвиенко и регионал Сергей Гусаров. Также по корту бегал президент теннисного клуба “Мегарон” Вадим Шульман.

Как только депутаты начали свою игру, на корты неожиданно приехал Томми Робредо – испанская звезда тенниса, шестая ракетка мира. По просьбе депутатов, он сыграл в паре с Николаем Томенко.

Перед турниром депутаты делились на пары и долго разминались
Анатолий Матвиенко: ну, кто смелый?
Предматчевый инструктаж: как правильно делать подачу
БЮТ против Партии регионов: кто кого?
Томми Робредо: была не была – сыграю!
Томенко: смотри Томми, ракетку надо держать вот так...
а бить – смотри – вот так
Томенко после поражения: все-таки утерли нам нос...
Александр Омельченко-младший: меня отец учил: теннис – дело тонкое...

Фото Дмитрия Стаховского

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