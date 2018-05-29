Томенко и Томми сыграли в паре (фоторепортаж)

На теннисном корте в субботу собрались депутаты – для проведения парламентского турнира. Правда, народных избранников - любителей большого тенниса оказалось совсем немного. Николай Томенко играл в паре с коллегой по БЮТ Андреем Кожемякиным. Александр Омельченко – младший (Наша Украина) стоял в паре с регионалом Павлом Климцем. На соседнем корте из депутатов были лишь нашеукраинец Анатолий Матвиенко и регионал Сергей Гусаров. Также по корту бегал президент теннисного клуба “Мегарон” Вадим Шульман.

Как только депутаты начали свою игру, на корты неожиданно приехал Томми Робредо – испанская звезда тенниса, шестая ракетка мира. По просьбе депутатов, он сыграл в паре с Николаем Томенко.

Перед турниром депутаты делились на пары и долго разминались

Анатолий Матвиенко: ну, кто смелый?

Предматчевый инструктаж: как правильно делать подачу

БЮТ против Партии регионов: кто кого?

Томми Робредо: была не была – сыграю!

Томенко: смотри Томми, ракетку надо держать вот так...

а бить – смотри – вот так

Томенко после поражения: все-таки утерли нам нос...

Александр Омельченко-младший: меня отец учил: теннис – дело тонкое...

Фото Дмитрия Стаховского