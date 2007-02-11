Фанаты «Милана» смогут увидеть дебют Рональдо
13:47, 11 февраля 2007Спорт
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Сегодня - противостояние с "Ливорно"
Фанаты футбольного клуба «Милан» смогут сегодня своими глазами увидеть дебютный матч звездного форварда клуба – Рональдо. Бразилец появится в основе команды в вечернем противостоянии с "Ливорно". До сегодняшнего утра существовала угроза, что представители итальянского правительства не разрешат присутствие болельщиков на игре в связи с футбольным побоищем в Катанье.
Ситуацию удалось урегулировать, установив на стадионе 28 дополнительных турникетов. По официальной информации, сегодня вечером матч на «Сан Сиро» смогут посетить 37 тысяч обладателей сезонных абонементов.
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