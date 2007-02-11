Челси продолжает погоню за МЮ
Дрогба всерьез претендует на «Золотую бутсу»
|Андрей Шевченко ведет борьбу за мяч с Эндрю Дэвисом. Фото АР
Футбол. Чемпионат АнглииЧелси - Миддлсбро 3:0
Голы: Дрогба, 45, 83, Абел Шавьер, 66 - авт
Челси: Чех, Бридж, Феррейра, Терри, Диарра (Роббен, 65), Эссьен, Лэмпард, Макелеле, Дрогба, Калу (Райт-Филлипс, ), Шевченко (Жереми, 88)
Миддлсбро: Шварцер, Арка (Рочембак, 84), Дэвис, Погатец, Тэйлор, Абел Шавьер, Боатенг, Даунинг, Моррисон (Эуэль, 73), Видука (Кристи, 84), Якубу
Предупреждения: Даунинг, 48
Судья: Фой
Лондон. "Стэмфорд Бридж"
К матчу с «Миддлсбро» чемпионы Англии подошли без двух игроков центральной линии поля - Джона Оби Микеля и Михаэля Баллака, получивших накануне травмы. Но если 19-летнему нигерийцу Жозе Моуриньо смог без труда найти адекватную замену, то вот отсутствие капитана сборной Германии не могло не сказаться на созидательных действиях «Челси». К тому же, ранее «аристократы» потеряли из-за травмы еще одного ведущего полузащитника - Джо Коула.
Насколько серьезна травма Баллака, можно будет сказать только в начале следующей недели, когда будут известны результаты снимков травмированного бедра немца. А пока, Баллак вынужден был наблюдать за игрой своей команды с трибуны.
Зато, болельщиков «Челси» не может не радовать форма нападающего Дидье Дрогба, который в нынешнем сезоне забил уже 23-и гола и всерьез претендует на «Золотую бутсу».
|Дидье Дрогба борется за мяч. Фото АР
«Я не сомневаюсь, что смогу выиграть «Золотую бутсу», но я не получу от этого трофея радости, если «Челси» не сможет выиграть премьер-лигу, - признался Дрогба. - В нынешнем сезоне я забил несколько великолепных голов и если бы меня попросили назвать самый красивый, то я бы назвал гол, забитый в ворота «Эвертона».
Но если перспективы «Челси» относительно чемпионства в изрядной степени туманны, то шансы ивуарийца на звание главного снайпера Европы можно расценивать, как высокие. И отчетный матч, это наглядно продемонстрировал.
На игру с «Миддлсборо» Моуриньо решил выпустить в основе сразу трех нападающих, но Дрогба сумел затмить и Саломона Калу, и Андрея Шевченко.
Усиление атаки, повлекло за собой проблемы в обороне, где действовали только что оправившийся от травмы Джон Терри, Уэйн Бридж и Пауло Феррейра. В первой 45-минутке у гостей верные шансы отличиться имели Якубу и Марк Видука, но Петр Чех, в отличие от своих защитников, в этот вечер ошибок не допускал.
|Петр Чех. Фото AFP
Между тем у «Челси» великолепный момент отличиться имел все тот же Дрогба, которого Фрэнк Лэмпард вывел в самом начале тайма один на один с вратарем, но, перекинув вратаря, форвард не смог попасть в ворота.
Зато второй свой шанс, ивуариец использовал на сто процентов. В концовке тайма хозяева получили право на штрафной и Дрогба сильным ударом вогнал мяч в нижний угол ворот.
Во втором тайме, «Миддлсбро», не проигравший в сезоне 2007 ни одного матча, открылся, игроки побежали отыгрываться за что были наказаны еще двумя голами. Сперва, прострел Арьена Роббена срезал в собственные ворота Абел Шавьер, а под занавес тайма Дрогба сделал дубль. Причем, отметился форвард снова после исполнения штрафного удара.
|Арьен Роббен. Фото АР
|А мы уже помирились... Бен Тэтчер (Чарльтон) и Рио Фердинанд (МЮ) Фото АР
К игре с «Чарльтоном» сумел вернуться в строй Уэйн Руни, который из-за травмы не смог помочь сборной Англии в товарищеском матче против Испании. В отчетном матче молодой нападающий буквально затерзал оборону соперника, но забивали в этой игре другие.
Сперва Пак Чжи Сун головой замкнул прострел Патриса Эвра, а под занавес матча Дарен Флетчер закрепил победу МЮ, воплотив в гол передачу Руни.