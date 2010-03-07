"Шахтер" догнал "Динамо" во внутреннем чемпионате

Донецкий «Шахтер» догнал киевское «Динамо» по результатам очередного тура Чемпионата Украины по футболу.

Победив земляков с "Металлурга" 1:0, горняки догнали "Динамо" по набранным очкам. Однако киевский клуб остается скрытым лидером, имея игру в запасе.

Вот уже второй матч подряд после вылета из Лиги Европы УЕФА "Шахтер" выглядит не очень убедительно, что не мешает подопечным Мирчи ЛУЧЕСКУ завоевывать "экономные" победы. В этот раз горняки в не очень зрелищной встрече преодолели соседей с "Металлурга" с минимальным счетом.

Защитник национальной сборной Василий КОБИН из левого фланга сделал острый прострел в центр штрафной площадки, где защитники хозяев "забыли" Александра ГЛАДКОГО. На последней минуте первого тайма тот спокойно принял мяч и другим прикосновением поразил дальний угол ворот Владимира ДИШЛЕНКОВИЧА.

Вторая половина поединка, за которым с трибун наблюдал главный тренер сборной Украины Мирон МАРКЕВИЧ, прошла при незначительном преимуществе "Металлурга", однако подходящих случаев для того, чтобы уравнять счет, подопечные Николая КОСТОВА почти не создали. Опаснейшим вышел удар Чавдара ЯНКОВА, который на 74-й минуте пришелся в штангу.

Завершая игру в меньшинстве после исключения Луиса АДРИАНО, "Шахтер" все же сохранил преимущество, получив три очка и догнав киевское "Динамо", которое накануне не смогло переиграть в Мариуполе "Ілличевец" (1:1). Оба лидера имеют по 46 пунктов, однако в бело-синих есть одна игра в запасе.

Шанс выйти на чистое четвертое место потерял днепропетровский "Днепр". Впрочем, после спасения поединка в Киеве с "Арсеналом" (1:1), днепряне догнали донецкий "Металлург" и "Карпаты". У всех этих команд - по 30 очков, они на 8 пунктов отстают от "Металлиста".

"Арсенал" вышел вперед после того, как Сергей ЗАКАРЛЮКА на 52-й минуте реализовал 11-метровый, назначенный за фол вратаря Евгения БОРОВИКА в борьбе из Йонуцом МАЗИЛУ. Отыгрались гости также после пенальти: Андрей ХОМИН сыграл рукой в штрафной площадке, и судейский приговор на 80-й минуте выполнил Евгений СЕЛЕЗНЕВ.

К трио, которое спорит за четвертое - еврокубковое - место, впритык приблизилась "Таврия", обыграв на выезде "Кривбасс". Единственный гол в ворота аутсайдера провел на 28-й минуте Александр КОВПАК, огорчив хозяев, которые с 7 очками закрывают турнирную таблицу.

"Ворскла" не удержала минимального преимущества над запорожским "Металлургом". На гол Ахмеда ЯНУЗИ, который на 22-й минуте воспользовался ошибкой голкипера запорожцев Максима КОВАЛЯ, гостьи ответили метким ударом Сергея КРИВЦОВА. За 10 минут до финального свистка он метко пробил головой после навеса Владимира ПОЛЕВОГО от углового флажка - 1:1. Ворскляне остаются в нижней половине таблицы, набрав, как и "Металлург", 20 очков.