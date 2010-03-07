Английские футболисты узнают о поездке на ЧМ-2010 раньше репортеров

Главный тренер сборной Англии по футболу Фабио Капелло заявил, что огласит состав команды для участия в чемпионате мира 2010 года во время личной встречи с игроками, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на The Mail On Sunday.

Наставник планирует определиться с окончательным списком футболистов, которые поедут на турнир в ЮАР, перед контрольной игрой с Японией, намеченной на 30 мая.

"Последнюю неделю перед отъездом на ЧМ-2010 мы будем тренироваться в Австрии, - сказал итальянский специалист. - Я устрою встречу со всеми игроками. Мы поговорим, и я скажу им: "Всем большое спасибо, но мне нужно сделать выбор".

По словам Капелло, он рассчитывает взять на сбор в Австрию 30 футболистов, из которых выберет 23 лучших игроков. "Только после личной встречи с футболистами я объявлю состав журналистам. Думаю, игрокам будет важно первыми узнать, кто из них поедет в ЮАР", - отметил наставник англичан.

ЧМ-2010 пройдет с 11 июня по 11 июля.