Спасатели эвакуировали с горной трассы травмированного туриста

Львовские спасатели эвакуировали с лыжной трассы горы Высокий Верх горнолыжного курорта Славское травмированного туриста-лыжника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС Украины Львовской области.

Львовским горным поисково-спасательным отрядом МЧС с начала года была оказана помощь 153 травмированным туристам-лыжникам на горе Тростян и горе Высокий Верх, отмечается в сообщении.

Сегодня ГУ МЧС также сообщило об опасности схождения лавин в горах области.