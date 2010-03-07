Спасатели эвакуировали с горной трассы травмированного туриста
17:58, 07 марта 2010Спорт
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Сообщает ГУ МЧС
Львовские спасатели эвакуировали с лыжной трассы горы Высокий Верх горнолыжного курорта Славское травмированного туриста-лыжника.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС Украины Львовской области.
Львовским горным поисково-спасательным отрядом МЧС с начала года была оказана помощь 153 травмированным туристам-лыжникам на горе Тростян и горе Высокий Верх, отмечается в сообщении.
Сегодня ГУ МЧС также сообщило об опасности схождения лавин в горах области.
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