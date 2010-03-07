Результаты 19-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер удержал победу

Завершились сегодняшние матчи 19-го тура Чемпионата Украины по футболу Арсенал - Днепр 1:1 (Закарлюка 52 пен. - Селезнев 80 пен.) Металлург Д - Шахтер 0:1 (Гладкий 44) Ворскла - Металлург З 1:1 (Янузи 23 - Кривцов 80) Кривбасс - Таврия 0:1 (Ковпак 27) Оболонь - Черноморец 1:0 (Онисько 75) Напомним, что вчера были сыграны матчи: Ильичевец - Динамо 1:1 (Тищенко 77 - Зозуля 82) Металлист - Закарпатье 2:1 (Девич 20, Коэльо 67 – Алексеев 81) Заря - Карпаты 0:2 (Ощипко 41, Федецкий 52)

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