Результаты 19-го тура Чемпионата Украины по футболу

17:05, 07 марта 2010
Спорт
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Шахтер удержал победу

Завершились сегодняшние матчи 19-го тура Чемпионата Украины по футболу

Арсенал - Днепр 1:1 (Закарлюка 52 пен. - Селезнев 80 пен.)

Металлург Д - Шахтер 0:1 (Гладкий 44)

Ворскла - Металлург З 1:1 (Янузи 23 - Кривцов 80)

Кривбасс - Таврия 0:1 (Ковпак 27)

Оболонь - Черноморец 1:0 (Онисько 75)

Напомним, что вчера были сыграны матчи:

Ильичевец - Динамо 1:1 (Тищенко 77 - Зозуля 82) 

Металлист - Закарпатье 2:1 (Девич 20, Коэльо 67 – Алексеев 81)

Заря - Карпаты 0:2 (Ощипко 41, Федецкий 52)

 

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