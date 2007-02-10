Бельгиец выиграл 100.000.000 евро

Бельгиец сорвал джек-пот в одном из самых больших европейских лото – “Евромиллион”.

Как сообщают бельгийские СМИ, сумма выигрыша составляла 100 млн. евро. Это самый больший выигрыш бельгийца в “Евромиллион” за всю историю существования этой игры, и вторая по размеру сумма джек-пота, полученная одним человеком.

В “Евромиллионе” могут принимать участие граждане восьми стран ЕС, что делает его одним из самых больших по объемам выигрышей лото в мире.