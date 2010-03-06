Результаты матчей 19-го тура Чемпионата Украины по футболу

Илличевец отобрал очки у Динамо

Завершились сегодняшние матчи 19-го тура Чемпионата Украины по футболу. Ильичевец - Динамо К 1 : 1 (Тищенко 77 - Зозуля 82) Металлист - Закарпатье 2 : 1 (Девич 20, Коэльо 67 – Алексеев 81) Заря - Карпаты 0 : 2 (Ощипко 41, Федецкий 52) Завтра тур завершится 5-ю встречами Арсенал - Днепр Металлург Д - Шахтер Кривбасс - Таврия Ворскла - Металлург З Оболонь - Черноморец

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter