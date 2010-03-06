Результаты матчей 19-го тура Чемпионата Украины по футболу

17:51, 06 марта 2010
Спорт
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Илличевец отобрал очки у Динамо

Завершились сегодняшние матчи 19-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Ильичевец - Динамо К 1 : 1 (Тищенко 77 - Зозуля 82) 

Металлист - Закарпатье 2 : 1 (Девич 20, Коэльо 67 – Алексеев 81)

Заря - Карпаты 0 : 2 (Ощипко 41, Федецкий 52)

Завтра тур завершится 5-ю встречами

Арсенал - Днепр

Металлург Д - Шахтер

Кривбасс - Таврия

Ворскла - Металлург З

Оболонь - Черноморец

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