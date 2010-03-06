Сестры Семеренко завоевали две медали на чемпионате Европы

Сестры Валентина и Виктория СЕМЕРЕНКО завоевали золоту и бронзовую медали на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Эстонии.

Как передает корреспондент УНИАН, эти награды украинские биатлонистки добыли в борьбе в спринтерских гонках на 7,5 км.

Первой финишировала Валентина СЕМЕРЕНКО со временем 21 хв.58,5 сек., при этом она не допустила ни одной ошибки при стрельбе. Виктория СЕМЕРЕНКО стала третьей с отставанием на 36,4 сек. и одним промахом при стрельбе стоя. Серебро досталось представительнице Литвы Диане РАСИМОВИЧУТЕ.