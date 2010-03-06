Кличко договорился о бое с Поветкиным

Украинский боксер-тяжеловес Владимир КЛИЧКО проведет поединок с россиянином Александром ПОВЕТКИНЫМ осенью 2010 года.

Об этом заявил старший брат Владимира Виталий КЛИЧКО, сообщает сайт Чемпион со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам КЛИЧКО-старшего, для того чтобы этот бой состоялся, его брат и А.ПОВЕТКИН должны выиграть все остальные поединки в 2010 году.

Владимир КЛИЧКО владеет титулами чемпиона мира по версиям IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация). А.ПОВЕТКИН является официальным претендентом на титул IBF.

А.ПОВЕТКИН стал претендентом на пояс IBF в январе 2008 года, победив американца Эдди ЧЕМБЕРСА. Россиянин должен был встретиться с В.КЛИЧКО в конце 2008 года, однако этот бой был отменен из-за тяжелой травмы российского боксера.

В январе 2010 года промоутер А.ПОВЕТКИНА Владимир ХРЮНОВ заявил, что переговоры о бое с Владимиром КЛИЧКО пришлось прекратить, потому что представители украинского боксера не дали "понятного ответа".

А.ПОВЕТКИН свой следующий поединок проведет 13 марта 2010 в Берлине с мексиканцем Хавьером МОРА. Владимир КЛИЧКО 20 марта в Дюссельдорфе проведет защиту своих титулов в бою с Э.ЧЕМБЕРСОМ, который является официальным претендентом на титул WBO.