Валуев принял условия Кличко

Российский боксер-тяжеловес Николай ВАЛУЕВ заявил, что он согласен на условия чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет) украинца Виталия КЛИЧКО, представители которого предложили Н.ВАЛУЕВУ за бой с В.КЛИЧКО гонорар 2,5 миллиона долларов. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Переговоры между сторонами продолжаются. Н.ВАЛУЕВ подчеркнул, что он согласился на уменьшение гонорара с условием, что его команде достанутся права на продажу телетрансляции поединка в США и России.

По словам генерального менеджера промоутерской компании Sauerland Event (она представляет интересы Н.ВАЛУЕВА) Криса МАЙЕРА, в переговорах сделан "большой шаг вперед", а вопрос о правах на трансляцию не должен стать помехой проведению боя.

38-летний В.КЛИЧКО начал переговоры о бое с 36-летним Н.ВАЛУЕВЫМ в декабре 2009 года, напоминает Лента.ру. Предполагалось, что поединок российского и украинского боксера пройдет 29 мая 2010 года на стадионе футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене.

В феврале 2010 года СМИ сообщили, что переговоры о бое зашли в тупик из-за одного из промоутеров Н.ВАЛУЕВА Дона КИНГА. Д.КИНГ настаивал на том, что гонорар россиянина должен составить 4 миллиона долларов, а не 2,5 миллиона, как предлагал В.КЛИЧКО.