Поветкин готовит сюрпризы для Кличко

Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин, который 13 марта в Берлине выйдет на ринг против мексиканца Хавьера Моры, уверен в победе над соперником, приводит мнение олимпийского чемпиона промоутерская компания "Зауэрланд Ивент".

"Я выиграют этот поединок и докажу, что готов к (чемпионскому) бою с Владимиром Кличко, - приводит пресс-служба компании слова Поветкина, выигравшего на профессиональном ринге все 18 своих поединков. – Я считаю себя фаворитом в предстоящем бою: в конце концов, у меня за плечами большая любительская карьера, а также первый номер мирового рейтинга (по версии IBF)".

Поединок против лучшего на данный момент мексиканского супертяжеловеса станет для россиянина вторым под руководством знаменитого американского тренера Тедди Атласа. "Я с нетерпением жду поединка в Берлине, - сказал боксер. – Хочу показать, что я усовершенствовал свой стиль. Разучил с Тедди Атласом новее приемы, но они требуют "обкатки" в ринге".

Американец заявил, что готовит Поветкина стать лучшим тяжеловесом мира, стараясь "по-максимуму использовать его потенциал". "Мы работаем над многими вещами. Каждый день учим какой-либо новый элемент. И я вижу, как загораются его глаза", - рассказал о своем подопечном Атлас.

РИА Новости