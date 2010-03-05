ФИФА рассматривает возможность отменить офсайд в футболе

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер не исключает возможности отмены правила "вне игры", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Sky Sports.

Правило офсайда является одним из самых обсуждаемых в футболе. В хоккее на траве "вне игры" было исключено из правил в 1998 году, что сделало не самый популярный спорт гораздо более привлекательным для болельщиков.

Президент Международной федерации хоккея на траве Леандро Негре подтвердил, что разговаривал на эту тему с Блаттером, однако не смог узнать окончательного мнения по столь важному вопросу.

"Он задавал мне много вопросов об этом, насколько удачным это оказалось. Несмотря на это, он не высказал никаких суждений, поэтому трудно сказать, по какому пути пойдет футбол. Однако он был очень заинтересован тем, как мы применяли новые правила", - заявил Негре.