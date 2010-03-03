Металлист отправит на игру с Шахтером два спецпоезда болельщиков

Руководство футбольного клуба «Металлист» планирует отправить 14 марта в Донецк на игру с местным «Шахтером» два специальных фан-поезда болельщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время общения со студентами Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина генеральный директор ФК «Металлист» Сергей ВОЛИК.

Он напомнил, что такая форма стимулирования движения болельщиков, как организованный выезд фанатов команды в другие города, оправдала себя в прошлом туре, когда «Металлист» играл с «Карпатами» в Львове.

«Прошлый тур мы играли в Львове, и около пятисот фанатов выехали поездом – десять вагонов мы заказывали. Специальный поезд по специальному расписанию в сопровождении сотрудников милиции, медиков, с нашей службой охраны. И достаточно все успешно прошло, без эксцессов», - сказал он.

С.ВОЛИК выразил уверенность, что так будет и в дальнейшем, и ничто не помешает организовывать последующие выезды харьковских болельщиков.

«Сейчас мы планируем в поддержку команды отправить в Донецк около 2 тысяч человек. Это будет, наверно, уже два поезда, около сорока вагонов. Мы будем просить у железной дороги, чтобы нам организовали поезд», - сказал С.ВОЛИК.

«Команде нужна поддержка, и это очень сильно чувствуется», - резюмировал гендиректор ФК «Металлист».