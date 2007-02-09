Итальянский футбол передвинули на детское время

Итальянское правительство накануне утвердило меры по ужесточению правил безопасности во время проведения футбольных матчей. Чемпионат страны возобновится в воскресенье, но при совершенно иных условиях.

По данным МВД Италии, только шесть стадионов в стране отвечают нормам безопасности и могут принимать футбольных болельщиков. Пригодными для проведения футбольных матчей с участием зрителей оказались стадионы Генуи, Кальяри, Рима, Палермо, Сиены и Турина.

Министр спорта Италии Джованни Меландри озвучил новые условия проведения матчей: "У нас четыре жёстких требования: системы видеонаблюдения, именные билеты, электронные турникеты и контроль над скоплениями людей вне стадионов. По этим требованиям не будет вестись никаких дискуссий. Или стадионы будут им соответствовать, или матчи будут проходить при пустых трибунах".

Правоохранительные органы также настаивают, чтобы уличенные в организации беспорядков на трибунах болельщики отстранялись от футбольных мероприятий на срок от трех до пяти лет и привлекались бы к общественным работам. При этом запрещалось бы спонсирование клубами своих фан-клубов.

Также отныне в Италии запрещено проводить футбольные матчи серии А, В, С в вечерние часы. Теперь все игры будут начинаться не позже 15:00 по местному времени. Ранее практически все матчи высшего дивизиона начинались после 20 часов.

"Это фашизм!" - так прокомментировал решение министров президент футбольного клуба "Неаполь" де Лаурентис. Он даже пригрозил футбольной забастовкой и обращением в суд с требованием возместить ущерб в размере ста миллиардов евро. В суде собираются требовать сатисфакции и те болельщики, которые приобрели абонементы на весь футбольный сезон.

Протестуют и футболисты. "Это абсурдное решение. Спорт потеряет всякий смысл, - прокомментировал такой вариант развития событий капитан "Милана" Паоло Мальдини. - Лучше уж задержать продолжение чемпионата ещё на неделю, потому что игры при пустых трибунах станут смертью для футбола".

РИА новости