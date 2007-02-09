Тренер ”Реала” вернул Бекхэма

Дэвид Бекхэм. Фото Reuters

Главный тренер мадридского "Реала" Фабио Капелло вернул Дэвида Бекхэма в состав команды, включив его в заявку на матч чемпионата Испании против "Реала Сосьедад", сообщает Reuters. Ранее итальянский наставник заявлял, что полузащитник, подписавший контракт с американским "Лос-Анджелес Гэлакси", больше не будет играть за "Реал".

Свой последний матч за столичный клуб Бекхэм провел 7 января против "Депортиво" (0:2), когда Капелло выпустил англичанина на замену. Через несколько дней футболист объявил о подписании пятилетнего контракта с "Лос-Анджелес Гэлакси". Его соглашение с "Реалом" действует до конца июня 2007 года, а дебют в американской лиге (MLS) ожидается в августе.

Решение Капелло об отстранении Бекхэма от игр за клуб вызвало противоречивую реакцию болельщиков и футболистов. Несколько авторитетных игроков "Реала" во главе с капитаном Раулем высказались в поддержку полузащитника, заявив, что он мог бы принести команде пользу.

Матч "Реал Сосьедад" - "Реал" запланирован на субботу 10 февраля. Отметим, что попадание Бекхэма в заявку не игру не означает, что он обязательно выйдет на поле.

Лента.ру