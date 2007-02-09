Зидан снова выйдет на поле

Бывший капитан сборной Франции по футболу Зинедин Зидан, завершивший спортивную карьеру после чемпионата мира в Германии, примет участие в турнире по мини-футболу. 25 марта в Париже состоится 5-часовой благотворительный матч, в котором сыграют сразу несколько звезд прошлого, в том числе и Зидан.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в матче также примут участие Жан-Пьер Папен, Мануэль Аморо, Раи и Леонардо. Организаторы встречи, которая пройдет в знаменитом дворце спорта в Берси, рассчитывают, что все билеты будут распроданы. Вырученные средства планируется перечислить испытывающим нужду бывшим футболистам.

Напомним, что последним матчем Зинедина Зидана в большом футболе стал финал чемпионата мира - 2006. За десять минут до конца дополнительного времени француз ответил на оскорбление итальянца Марко Матерацци, ударив соперника головой в грудь. Сборная Франции потерпела поражение в серии послематчевых пенальти.

Лента.ру