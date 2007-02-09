Канадский фигурист ударил партнершу коньком в лицо (фото)

Выступление канадской пары фигуристов Джессика Дюбе / Брайс Дэвисон на турнире Four Continents в американском Колорадо Спрингс закончилось несчастным случаем. Выполняя один из элементов, Дэвисон случайно попал коньком в лицо своей партнерши: Дюбе получила глубокие порезы левой щеки и носа.

Как сообщает Associated Press, спортсменка была доставлена в больницу и прооперирована. По словам медицинского советника Международного союза конькобежцев и фигуристов (ISU) Джейн Моран, Дюбе избежала травмы глаза и переломов лицевых костей. Тренер фигуристки Энни Барабе посетила свою подопечную в больнице и сообщила, что Дюбе чувствует себя нормально.

Дэвисон нанес травму своей партнерше, когда фигуристы выполняли параллельное вращение и нарушили синхронность движений. Отметим, что после короткой программы канадская пара занимала восьмое место. Дюбе и Дэвисон не участвовали в этапах Гран-при сезона-2006/07, так как спортсменка восстанавливалась после травмы колена.

Лента.ру

Фото АFP