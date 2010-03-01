Павленко объяснил, почему украинская команда провалилась у Ванкувере

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО считает неудовлетворительным выступление украинской сборной на зимней Олимпиаде в Ванкувере.

Об этом он сообщил в интервью "Газете по-киевски".

"Безусловно, результат Олимпиады для нас - не очень. Возможно, даже провальный. Ведь дело не только в отсутствии медалей - многие спортсмены показали далеко не лучшие свои результаты. Будем разбираться, анализировать на протяжении нескольких недель и делать выводы. Не исключаю, что они окажутся достаточно жесткими и закончатся кадровыми изменениями. Будем приглашать и дополнительных специалистов, где это необходимо", - сказал министр.

На вопрос, сделало ли Министерство спорта все возможное, Ю.ПАВЛЕНКО ответил: "Да, государство выполнило все свои обязательства. На протяжении всего 4-летнего цикла подготовки не было проблем с финансированием. Разве что в начале 2009 года – из-за кризиса. Но мы быстро справились. И все кандидаты, члены сборной провели необходимые сборы, ездили на все необходимые соревнования, получили необходимый инвентарь. Могу сказать, что в прошлом году мы выделили 21 млн. гривен".

На вопрос, почему же у нас так плохо с зимними видами спорта, министр сказал: "Прежде всего, следует учитывать, что зимние виды у нас традиционно не пользуются популярностью. За всю историю независимой Украины наши спортсмены выиграли 5 медалей. С 1976 года, в составе СССР - кажется, тоже пять, точно не больше десяти. Это говорит о том, что даже в те времена мало уделялось внимания нашим базам. Надеюсь, скоро в некоторые виды придут люди, которые будут их развивать. Ведь действительно - государство может финансировать спорт, но в меру. А для развития, приглашения высококлассных специалистов, нужны спонсоры".

Как сообщалось, на зимних Олимпийских играх в Ванкувере, которые проходили с 12 по 28 февраля, сборная Украины не завоевала ни одной медали.