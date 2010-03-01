Динамо подписало контракт с бразильским защитником Сильвой

Киевское “Динамо” подписало 5-летний контракт с бразильским защитником Данило Апаресидо да СИЛЬВОЙ.

Об этом сообщает официальный сайт ФК “Динамо”.

“В последний день зимы, за считанные часы до закрытия трансферного «окна», ряды «Динамо» пополнил Данило Апаресидо да СИЛЬВА. С бразильским защитником подписан пятилетний контракт”, – говорится в сообщении клуба.

Да СИЛЬВА родился 24 ноября 1986 года в г. Кампинас. Играет на позиции центрального или правого защитника. Выступал в таких клубах, как «Нью-Йорк Ред Буллз» (США), «Гуаране» (Бразилия), «Сан-Паулу» (Бразилия). Последним клубом Да СИЛЬВЫ был «Интернациональ» (Порту-Алегре, Бразилия). В сезоне-2009 в чемпионате Бразилии Да СИЛЬВА провел 24 матча, забил 1 мяч.