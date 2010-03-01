Тренеры объяснили, что украинцам в Ванкувере мешало танцевать

В Ванкувере завершилась XXI зимняя Олимпиада. Украинская Олимпийская сборная возвратится из Канады без медалей. Неудачу в соревнованиях тренеры объясняют нехваткой времени для качественной подготовки спортсменов, сообщает “Немецкая волна”.

По информации тренеров, перед нынешними соревнованиями в Ванкувере Международный олимпийский комитет поставил спортсменов в очень жесткие условия: чтобы попасть в список участников зимней Олимпиады, то есть получить необходимое количество лицензий, спортсмены имели только три месяца.

Украинские лыжники закончили отборочную борьбу только 16 января, а уже через месяц должны были выступать в Ванкувере, рассказывает государственный тренер по лыжным гонкам, председатель технического комитета лыжных соревнований Федерации лыжного спорта Украины Владимир НЕЧАЕВ. «Спортсмены, чтобы получить эти лицензии, выкладывались по полной. Восстановить людей очень сложно. Спортсмены вылезали из себя. И я не знаю, каким должен быть талант тренера, чтобы подвести спортсмена к пик-форме дважды за сезон». Именно этим объясняет тренер неудачи своих подопечных на лыжных треках.

В то же время он опроверг мнение, что на подготовку украинских олимпийцев не хватало средств. В.НЕЧАЕВ сказал, что для подготовки украинских лыжников к соревнованиям на Олимпиаде было выделено из бюджета достаточно денег, впрочем, условия нынешнего международного отбора были неприемлемыми и в Канаду поехали не все, кто мог принести Украине медали.

«Организаторы в Ванкувере объяснили это тем, что не было где расселить людей. Это впервые такое. Ранее Олимпиады проходили по определенному формату, и отборы проходили полтора зимних сезона. А это сообщили об условиях отбора только в августе. В таких условиях оказались и другие постсоветские страны: Казахстан, Беларусь и др. Хотя скандинавские страны имели совсем другие условия», - заметил украинский государственный тренер по лыжным гонкам.

С 12 по 21 марта в Ванкувере пройдут еще и Паралимпийские игры. Теперь Украина возлагает надежды на своих паралимпийцев, которые обещали привезти из Канады медали. На прошлых Паралимпийских играх, которые состоялись в Турине, паралимпийская сборная Украины заняла третье место, обойдя по числу медалей Норвегию, Швейцарию и другие страны.