Бессонов: снова наступили на те же грабли
09:36, 01 марта 2010Спорт
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Тренер недоволен игрой новичков
"Днепр" в поединке против "Зари" имел преимущество, но не смог ее реализовать из-за недостаточной концентрации внимания (матч 18-го тура Чемпионата Украины по футболу завершился ничьей 2:2).
Об этом заявил главный тренер "Днепра" Владимир Бессонов.
"Мы имели преимущество, хотя я не ожидал такой игры. Медленно работали с мячом, не включали скорости. Наверно, это связано с началом сезона и отсутствием игровой практики в официальных матчах.
Хотя на тренировках это все было. И не хватило концентрации внимания: наступили снова на те же грабли. Жаль, но ничего уже не вернешь", - цитирует тренера сайт днепропетровцев.
Также наставник добавил, что остался недоволен игрой новичков - Кравченко и Мандзюка.
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