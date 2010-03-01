Бессонов: снова наступили на те же грабли

"Днепр" в поединке против "Зари" имел преимущество, но не смог ее реализовать из-за недостаточной концентрации внимания (матч 18-го тура Чемпионата Украины по футболу завершился ничьей 2:2).

Об этом заявил главный тренер "Днепра" Владимир Бессонов.

"Мы имели преимущество, хотя я не ожидал такой игры. Медленно работали с мячом, не включали скорости. Наверно, это связано с началом сезона и отсутствием игровой практики в официальных матчах.

Хотя на тренировках это все было. И не хватило концентрации внимания: наступили снова на те же грабли. Жаль, но ничего уже не вернешь", - цитирует тренера сайт днепропетровцев.

Также наставник добавил, что остался недоволен игрой новичков - Кравченко и Мандзюка.

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