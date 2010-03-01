В Ванкувере торжественно закрылась Олимпиада

На стадионе "Би Си Плэйс" в Ванкувере состоялась торжественная церемония закрытия XXI зимних Олимпийских игр.

Канадцы начали церемонию с насмешки над собой - клоун, одетый в костюм рабочего, все-таки сумел поднять четвертую колонну олимпийского костра, которая из-за технических неполадок не была поднята на церемонии открытия, сообщает NEWSru.

Действо для 60 тысяч 600 зрителей разворачивалось на трех сценах - "Западной протокольной сцене" 21 метра длиной и 18 метров шириной, на "Восточной исполнительской сцене" 18 метров длиной и 15 метров шириной и на Основной сцене, занимающей всю центральную часть арены.

Над восточным входом на арену разместили гигантские подсвеченные разноцветными огнями олимпийские кольца, каждое из них 7 метров в диаметре и весом в 2 тонны.

Вся церемония проходила на двух официальных языках Канады - английском и французском.

Под музыку популярной группы "Инуард Ай" с кличем "Ванкувер" на арену вышли 1100 молодых людей со сноубордами. Они образовали на сцене пять олимпийских колец, кленовый лист - символ Канады, и цифры 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

При счете "ноль" началась официальная церемония проводов: сначала в ложу вошли вожди четырех индейских племен-хозяев Олимпиады - скэмиш, маским, лилуат и цлейл-ваутус, - а затем в ложе появились премьер-министр Канады Стивен ХАРПЕР и президент Международного олимпийского комитета Жак РОГГЕ.

Затем был вынесен флаг Канады и прозвучал национальный гимн страны, который 14 раз звучал за 15 дней Олимпиады - рекорд в истории зимних Игр.

После исполнения гимна начался парад спортсменов.

Олимпийский флаг передан мэру российского города Сочи Анатолию ПАХОМОВУ, где пройдут следующие зимние Олимпийские игры-2014.

Президент МОК объявил XXI Игры закрытыми. Олимпийский огонь погас. На протяжении всей церемонии он полыхал на вершинах 16-метровых стальных балок, выполненных в форме ледяных кристаллов, составленных в форме костра.

Необычный "олимпийский костер" воплощал основную тему Игр: единение пламени и льда. Теперь эта композиция будет перенесена на постоянное место - на берег бухты Коал-Харбор, где огонь будет гореть постоянно.

В XXI зимних Играх приняли участие около трех тысяч спортсменов из более чем 80 стран мира.

После завершения олимпийских сражений Ванкувер примет X Паралимпийские игры с участием тысячи спортсменов из 40 стран.