Канадцы выиграли хоккейное золото Олимпиады

Сборная Канады выиграла олимпийский хоккейный турнир на Играх-2010 в Ванкувере. В финальном матче канадцы победили сборную США на восьмой минуте овертайма - 3:2.

Канадцы открыли счет в первом периоде, удвоили преимущество во втором, но тут же пропустили одну шайбу. За полторы минуты (!) до конца игры американцы заменили вратаря полевым игроком и за 25 секунд до финального свистка сравняли счет. Овертайм продлился 7 минут 40 секунд - до гола Сидни Кросби.

Так разыграны последние медали XXI зимних Олимпийских игор. Третье место в хоккейном турнире у сборной Финляндии.