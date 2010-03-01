Результаты матчей 28-го тура английской Премьер-лиги

МЮ дышит в затылок Челси

В Чемпионате Англии по футболу сыграны матчи 28-го тура. Тоттенхэм - Эвертон 2:1 (Павлюченко 11, Модрич 28 - Якубу 55) Ливерпуль - Блэкберн 2:1 (Джеррард 20, Торрес 44 - Эндрюс 40 пен.) Сандерленд - Фулхэм 0:0 Челси - Манчестер Сити 2:4 (Лэмпард 41, 90 пен - Тевес 45, 75 пен, Беллами 50, 86) Бирмингем - Уиган 1:0 (Макфадден 45 пен) Болтон - Вулверхэмптон 1:0 (Найт 45) Бернли - Портсмут 1:2 (Патерсон 31 - Пикьон 25, Йебда 76 пен) Сток Сити - Арсенал 1:3 (Пью 7 - Бендтнер 31, Фабрегас 90 пен, Вермален 90) Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 (Руни 38, 55, Оуэн 80)

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