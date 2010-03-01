Результаты матчей 28-го тура английской Премьер-лиги
00:02, 01 марта 2010Спорт
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МЮ дышит в затылок Челси
В Чемпионате Англии по футболу сыграны матчи 28-го тура.
Тоттенхэм - Эвертон 2:1 (Павлюченко 11, Модрич 28 - Якубу 55)
Ливерпуль - Блэкберн 2:1 (Джеррард 20, Торрес 44 - Эндрюс 40 пен.)
Сандерленд - Фулхэм 0:0
Челси - Манчестер Сити 2:4 (Лэмпард 41, 90 пен - Тевес 45, 75 пен, Беллами 50, 86)
Бирмингем - Уиган 1:0 (Макфадден 45 пен)
Болтон - Вулверхэмптон 1:0 (Найт 45)
Бернли - Портсмут 1:2 (Патерсон 31 - Пикьон 25, Йебда 76 пен)
Сток Сити - Арсенал 1:3 (Пью 7 - Бендтнер 31, Фабрегас 90 пен, Вермален 90)
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 (Руни 38, 55, Оуэн 80)
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