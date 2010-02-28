Итоги 18-го тура Чемпионата Украины по футболу
В Днепропетровске кипели страсти
Завершились матчи 18-го тура Чемпионата Украины по футболу
Днепр - Заря 2:2 (Коноплянка 34, Гоменюк 65 – Скоба 52, Лазарович 93)
Шахтер - Ворскла 1:0 (Жадсон 45)
Черноморец - Таврия 2:0 (Гришко 75, Сауседо 90)
Оболонь - Арсенал 0:0
Вчера, напомним, состоялись четыре игры:
Динамо - Кривбасс 1 : 0 (Вукоевич 70)
Карпаты - Металлист 2 : 1 (Ощипко 18 пен., Голодюк 55 - Джексон 11)
Закарпатье - Металлург Д 0 : 1 (Мгуни 43)
Металлург З - Ильичевец 2 : 0 (Кривцов 36, Алози 47)
Турнирая таблица
1 Динамо 45
2 Шахтер 43
3 Металлист 35
4 Днепр 31
5 Металлург Д 30
6 Карпаты 27
7 Таврия 26
8 Оболонь 22
9 Арсенал 21
10 Ворскла 19
11 Металлург З 19
12 Ильичевец 18
13 Черноморец 15
14 Заря 15
15 Закарпатье 10
16 Кривбасс 7