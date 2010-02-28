Итоги 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

17:52, 28 февраля 2010
Спорт
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В Днепропетровске кипели страсти

Завершились матчи 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

Днепр - Заря 2:2 (Коноплянка 34, Гоменюк 65 – Скоба 52, Лазарович 93)

Шахтер - Ворскла 1:0 (Жадсон 45)

Черноморец - Таврия 2:0 (Гришко 75, Сауседо 90) 

Оболонь - Арсенал 0:0

Вчера, напомним, состоялись четыре игры:

Динамо - Кривбасс 1 : 0 (Вукоевич 70)

Карпаты - Металлист 2 : 1 (Ощипко 18 пен., Голодюк 55 - Джексон 11)

Закарпатье - Металлург Д 0 : 1 (Мгуни 43)

Металлург З - Ильичевец 2 : 0 (Кривцов 36, Алози 47)

Турнирая таблица

1 Динамо 45        

2 Шахтер 43        

3 Металлист 35        

4 Днепр 31        

5 Металлург Д 30        

6 Карпаты 27        

7 Таврия 26        

8 Оболонь 22        

9 Арсенал 21        

10 Ворскла 19        

11 Металлург З 19        

12 Ильичевец 18        

13 Черноморец 15        

14 Заря 15        

15 Закарпатье 10        

16 Кривбасс 7

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