Итоги 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

В Днепропетровске кипели страсти

Завершились матчи 18-го тура Чемпионата Украины по футболу Днепр - Заря 2:2 (Коноплянка 34, Гоменюк 65 – Скоба 52, Лазарович 93) Шахтер - Ворскла 1:0 (Жадсон 45) Черноморец - Таврия 2:0 (Гришко 75, Сауседо 90) Оболонь - Арсенал 0:0 Вчера, напомним, состоялись четыре игры: Динамо - Кривбасс 1 : 0 (Вукоевич 70) Карпаты - Металлист 2 : 1 (Ощипко 18 пен., Голодюк 55 - Джексон 11) Закарпатье - Металлург Д 0 : 1 (Мгуни 43) Металлург З - Ильичевец 2 : 0 (Кривцов 36, Алози 47) Турнирая таблица 1 Динамо 45 2 Шахтер 43 3 Металлист 35 4 Днепр 31 5 Металлург Д 30 6 Карпаты 27 7 Таврия 26 8 Оболонь 22 9 Арсенал 21 10 Ворскла 19 11 Металлург З 19 12 Ильичевец 18 13 Черноморец 15 14 Заря 15 15 Закарпатье 10 16 Кривбасс 7

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