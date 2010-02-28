Возобновился Чемпионат Украины по футболу: результаты матчей 18 тура

В этот уик-энд матчами 18-го тура возобновился после зимнего перерыва Чемпионат Украины по футболу сезона 2009/10. Среди результатов первых матчей стоит отметить долгожданную для львовских болельщиков победу Карпат над подопечными Мирона Маркевича и неуверенную победу лидера украинского чемпионата дома над Кривбассом.

Результаты субботних матчей:

Динамо - Кривбасс 1 : 0 (Вукоевич 70)

Карпаты - Металлист 2 : 1 (Ощипко 18 пен., Голодюк 55 - Джексон 11)

Закарпатье - Металлург Д 0 : 1 (Мгуни 43)

Металлург З - Ильичевец 2 : 0 (Кривцов 36, Алози 47)

Сегодня состоятся поединки:

Оболонь - Арсенал

Черноморец - Таврия

Шахтер - Ворскла

Днепр - Заря