Возобновился Чемпионат Украины по футболу: результаты матчей 18 тура
10:19, 28 февраля 2010Спорт
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Металлист терпит поражение во Львове
В этот уик-энд матчами 18-го тура возобновился после зимнего перерыва Чемпионат Украины по футболу сезона 2009/10. Среди результатов первых матчей стоит отметить долгожданную для львовских болельщиков победу Карпат над подопечными Мирона Маркевича и неуверенную победу лидера украинского чемпионата дома над Кривбассом.
Результаты субботних матчей:
Динамо - Кривбасс 1 : 0 (Вукоевич 70)
Карпаты - Металлист 2 : 1 (Ощипко 18 пен., Голодюк 55 - Джексон 11)
Закарпатье - Металлург Д 0 : 1 (Мгуни 43)
Металлург З - Ильичевец 2 : 0 (Кривцов 36, Алози 47)
Сегодня состоятся поединки:
Оболонь - Арсенал
Черноморец - Таврия
Шахтер - Ворскла
Днепр - Заря
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