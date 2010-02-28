Результаты 15-го дня Зимней олимпиады

27 февраля на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере разыграны семь комплектов наград:

в лыжной гонке среди женщин (30 км) – 1. Юстина Ковальчик (Польша) 1 час 30 минут 33,7 секунды; 2. Марит Бьорген (Норвегия) +0,3; 3. Айно-Кайса Сааринен (Финляндия) +1:05,0... 22. Татьяна Завалий (Украина) +3:58.6... 27. Екатерина Григоренко (Украина) +4:37.7… 44. Лада Нестеренко (Украина) +11:06.4... Не финишировала Валентина Шевченко.

в конькобежном спорте среди мужчин (командное преследование) - 1. Матье Жиру, Лукас Маковски, Денни Моррисон, Франсуа-Оливье Роберж (Канада) 3 минуты 41,37 секунды; 2. Брайан Хансен, Чад Хедрик, Джонатан Как, Тревор Марсикано (США) +0,21; 3. Свен Крамер, Ян Блохуусен, Симон Куйперс, Марк Туйтерт (Нидерланды) 3.39,95 в забеге против норвежцев.

в конькобежном спорте женщин (командное преследование) - 1. Даниэла Аншутц-Томс, Стефани Бекерт, Катрин Маттшеродт, Анна Фрайзингер-Постма (ФРГ) 3 минуты 02,82 секунды; 2. Масако Хозуми, Маки Табата, Нао Кодайра, Михо Такаги (Япония) +0,02; 3. Катаржина Бачледа-Курусь, Катаржина Возняк, Луиза Злотковска, Наталья Червонка (Польша) 3:03.73 в забеге против США

в сноуборде среди мужчин (параллельный гигантский слалом) – 1. Джейси Джей Андерсон (Канада); 2. Бенджамин Карл (Австрия); 3. Матье Бозетто (Франция)... 22 Иосиф Пеняк (Украина)

в горнолыжном спорте среди мужчин (слалом) - 1. Джулиано Раццоли (Италия) 1 минута, 39,32 секунды; 2. Ивица Костелич (Хорватия) +0,16; 3. Андре Мирер (Швеция) +0,44… 39. Ростислав Фещук (Украина) +14,47

в бобслее среди мужчин (четверки). 1. Стивен Холкомб, Стив Меслер, Кертис Томашевич, Джастин Олсен (США) 3:24,46; 2. Андре Ланге, Александер Рёдигер, Кевин Куске, Мартин Путце (ФРГ) +0,38; 3. Линдон Раш, Крис Ле Бийан, Давид Биссетт, Лассель Браун (Канада) +0,39

в керлинге среди мужчин. 1. Канада 2. Норвегия 3. Швейцария. (Канада – Норвегия 6:3; Швейцария – Швеция 5:4).

По результатам 15 дней неофициальный медальный зачет команд выглядит так:

Сегодня - последний день Олимпиады. Состоятся лыжные гонки (Мужчины. Масс-старт. 50 километров классическим стилем. Украину представляет Роман Лейбюк) и матч за золото хоккейного турнира между сборными Канады и США.

Церемония закрытия начнется в 17.30 по местному времени (в Киеве - 3.30 в ночь на 1 марта).