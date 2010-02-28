Финляндия получает хоккейную бронзу Олимпиады

Сборная Финляндии по хоккею со счетом 5:3 выиграла у сборной Словакии матч за третье место XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере.

Финны открыли счет в конце первого периода, во втором - пропустили три шайбы, но сумели забросить четыре - в третьем (последнюю - за 10 секунд до конца, когда словацкая команда атаковала с шестью полевыми игроками).

Матч за золото между сборными Канады и США состоится сегодня в 22.15.