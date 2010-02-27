В хоккейном финале Олимпиады встретятся США и Канада

Сборная Канады вышла в финал олимпийского хоккейного турнира. В полуфинале канадцы удержали победу в игре против команды Словакии.

Канадцы забили две шайбы в первом периоде, одну - во втором. Однако в третьем периоде словаки навязали борьбу, к 15-й минуте сумели отквитать две шайбы, отыграли последнюю минуту без вратаря, но сравнять счет так и не смогли.

Таким образом, золотые медали разыграют между собой команды Канады и США. Матч состоится в последний день Олимпиады - 28 февраля. Начало трансляции 22.05.

Участники "бронзовой пары" - словаки и финны - играют (по Киеву) в тот же день в 5 утра.