"Портсмут" стал первым банкротом в истории английской Премьер-лиги

"Портсмут" стал первым клубом в истории английской премьер-лиги, который был вынужден заявить о своем банкротстве, сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN.

26 февраля 2010 года клуб официально признал себя неплатежеспособным. "Портсмут" должен около 12 миллионов фунтов налоговой службе и более 70 миллионов фунтов другим кредиторам.

Теперь руководство "Портсмута" будет вынуждено передать клуб в управление внешним администраторам, которые попробуют найти для команды нового владельца, готового расплатиться по ее счетам. Если же эти попытки не приведут к успеху, то временная администрация расформирует команду, а имущество "Портсмута" будет распродано с целью выплаты долгов кредиторам.

ФК "Портсмут", получивший от болельщиков прозвище "Помпеи", существует с 1898 года. Последние семь сезонов клуб играет в премьер-лиге, но сейчас с отставанием замыкает турнирную таблицу английского элитного дивизиона. Признание команды банкротом, согласно регламенту, грозит "Портсмуту" лишением 9 очков, фактически отправляя команду в чемпионшип - второй английский дивизион.