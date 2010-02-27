Сборная США по хоккею - в финале Олимпиады

Сборная США по хоккею добилась уверенной победы в полуфинальном матче Олимпиады против национальной команды Финляндии. Американские хоккеисты разгромили своих соперников со счетом 6:1.

Все шесть шайб американцы забросили в уже первом периоде: на 3-й, 7-й, 8-й, 10-й и дважды на 12-й минуте. За пять минут до конца матча Антти Миеттинен забросил "шайбу престижа".

Таким образом, США стали первыми финалистами Олимпиады-2010 в Ванкувере. Соперник американской команды по финалу определится в матче Канада-Словакия.

Финляндия и проигравшая во втором полуфинале сборная (неужели - Канада?) встретятся в поединке за бронзовые медали Игр.