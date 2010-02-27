Сборная США по хоккею - в финале Олимпиады
00:48, 27 февраля 2010Спорт
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Финнов разбили за десять минут
Сборная США по хоккею добилась уверенной победы в полуфинальном матче Олимпиады против национальной команды Финляндии. Американские хоккеисты разгромили своих соперников со счетом 6:1.
Все шесть шайб американцы забросили в уже первом периоде: на 3-й, 7-й, 8-й, 10-й и дважды на 12-й минуте. За пять минут до конца матча Антти Миеттинен забросил "шайбу престижа".
Таким образом, США стали первыми финалистами Олимпиады-2010 в Ванкувере. Соперник американской команды по финалу определится в матче Канада-Словакия.
Финляндия и проигравшая во втором полуфинале сборная (неужели - Канада?) встретятся в поединке за бронзовые медали Игр.
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