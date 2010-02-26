Бой между Кличко и Валуевым все еще может состояться

Бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе украинцем Виталием КЛИЧКО и экс-чемпионом WBA россиянином Николаем ВАЛУЕВЫМ все еще может состояться.

Как пишет “Немецкая волна”, невзирая на объявление, что бой В.КЛИЧКО с Н.ВАЛУЕВЫМ сорвался, промоутеры россиянина уклоняются что-то подтверждать или отвергать, и призывают «не верить написанному в газетах».

«Немецкая волна» напоминает, что менеджер украинского боксера Бернд БРОНТЕ через немецкую газету "Бильд" в очень резких выражениях известил общественность, что поединок КЛИЧКО-ВАЛУЕВ не состоится.

Однако главный менеджер немецкой компании Н.ВАЛУЕВА Sauerland Event Кристиан МАЙЕР в интервью корреспонденту "Немецкой волны" прокомментировал ситуацию очень лаконично и загадочно: "Не верьте тому, что написано в газетах".

Похоже, этим К.МАЙЕР намекает на то, что переговоры продолжаются. Правда, переговоры относительно нынешнего боя с В.КЛИЧКО Российский Гигант поручил не немецкой компании Sauerland Event, а Дону КИНГУ.

Команда В.КЛИЧКО предложила Н.ВАЛУЕВУ за бой сначала один миллион долларов, затем вдвое увеличила сумму. Однако Д.КИНГ захотел четыре миллиона за появление Российского Гиганта на ринге, а также выставить на торги телетрансляцию поединка. Эти требования и вызывали гневную реакцию менеджмента В.КЛИЧКО.

Лично Н.ВАЛУЕВ до сих пор жаждет боя с украинской легендой, рассказал его наставник Александр ЗИМИН: "Николай всегда хотел драться с КЛИЧКО. КЛИЧКО тоже, вроде, хочет драться с Николаем".

Но когда речь заходит о деньгах, добавляет наставник, то возникают разногласия. "В.КЛИЧКО в прессе озвучивает одни суммы, а фактически предлагает другие. Это служит камнем преткновения. Виталий также говорит Николаю: "Зачем ты поручил это дело Дону КИНГУ? Мы бы сами договорились".