Киевсовет гарантирует УЕФА новый стадион

Киевсовет гарантирует Европейскому союзу футбольных ассоциаций (УЕФА) строительство в Киеве нового стадиона.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на пленарном заседании Киевсовета с целью удовлетворить все требования ассоциации для удовлетворения условий по проведению финального тура чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Кроме того, сегодня Киевсовет уполномочил своим решением киевского городского председателя подписать соответствующее соглашение от города Киева, который будет принимать тур чемпионата, с УЕФА, что в будущем положительно отразится на имидже Украины, и, в частности, столице.

Во время обсуждения данного решения депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии семьи, молодежи, спорта и туризма Владимир ФИЛИПОВ отметил, что это является одним из завершающих решений, которое осталось добавить к пакету предложения Украины.

По его словам, уже есть согласие Кабинета министров, есть гарантии Президента Украины по этому вопросу.

В.ФИЛИПОВ при рассмотрении данного вопроса также отметил, что все страны, принимавшие до этого чемпионаты Европы, получали прибыли.

Кроме того, по его словам, строительство нового стадиона принесет городу дополнительные средства в будущем, а сейчас на его строительство планируется привлечь средства инвесторов, и с инвесторами, по его словам, уже есть предварительные договоренности.

Победитель второго этапа тендера на проведение чемпионата 2012 года будет определен 17-18 апреля.