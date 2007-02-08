Нардепы поборятся за звание первой ракетки. Теннисный турнир в Киеве

В субботу, 10 февраля 2007 года, на теннисных кортах фитнес-центра «Аквариум» (пр. Героев Сталинграда, 45) состоится Теннисный турнир среди народных депутатов Украины V созыва в мужском парном разряде.

Организаторы турнира:

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, Федерация тенниса Украины.

Регламент турнира:

Турнир проводится в два этапа в мужском парном разряде.

Первый этап: игры в отборочных группах. Игры в подгруппах проходят по круговой системе и состоят из одного сета. При счете 6:6 играется тай-брейк.

Второй этап: после игр в подгруппах определяются лучшие, которые разыгрывают 1-е место.

Жеребьевка:

Судейская коллегия турнира будет проводить официальную жеребьевку 10 февраля перед началом турнира в фитнес-центре «Аквариум» в 10:00.

Об участии в турнире уже заявили вице-спикер Николай Томенко, Анатолий Матвиенко (Наша Украина) и др.

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За более подробной информацией обращайтесь по тел. 067-500-06-11 (Евгений Смертенко, пресс-атташе Федерации тенниса Украины).