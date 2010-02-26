Тренер Фулхэма назвал Шахтер лучшим соперником

Главный тренер английского футбольного клуба «Фулхэм» Рой ХОДЖСОН назвал донецкий «Шахтер» лучшим соперником, с которым ему приходилось встречаться за 35-летнюю карьеру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Донецке 25 февраля после матча 1/16 розыгрыша Лиги Европы «Шахтер» - «Фулхэм». Матч закончился ничьей 1:1, в результате чего в 1/8 турнира прошли англичане.

Р.ХОДЖСОН добавил, что когда выйдет на пенсию, у него будет возможность обсудить лучшую игру в карьере, и «не исключено, что это будет именно матч с «Шахтером» в Донецке».

Он отметил, что «вечер был просто замечательным», его команда «испытывала большое давление соперника, но смогла показать высокий класс». «Нам было тяжело, но мы с этим справились. Казалось, что нашего голкипера постоянно испытывают. Особенно было много сильных ударов с дальней дистанции», - констатировал наставник английской команды.

Р.ХОДЖСОН выразил удовлетворение тем, что тяжелый труд команды «был вознагражден данным результатом», потому что «мы действительно много работали над тактикой».

Он также высказал комплименты украинским болельщикам и главному тренеру «Шахтера» Мирче ЛУЧЕСКУ. «У вас впереди игры в чемпионате страны. Уверен, здесь вы добьетесь больших успехов. Вы должны благодарить тренера за то, что он работает с командой очень усердно. Не расстраивайтесь и не злитесь на свою команду», - сказал тренер «Фулхэма».

Тренер также отметил, что его поразило высокое качество стадиона «Донбасс Арена». «Теперь я понимаю, почему «Шахтер» выступает так хорошо на евроарене», - сказал Р.ХОДЖСОН.