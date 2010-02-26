Луческу: жаль, что придется ждать еще целый год

Главный тренер донецкого "Шахтера" после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА дал оценку минувшему поединку, который его подопечные завершили вничью 1:1 и по сумме двух матчей остались за бортом Лиги Европы.

"Сложно комментировать игру, в которой мы подали 17 угловых, а соперник ни одного, мы нанесли 10 ударов в створ ворот, а они лишь один, мы 18 раз ударили в сторону ворот, они снова один. Когда поднимаешься на такой уровень, выступаешь в Лиге чемпионов или в Лиге Европы и действуешь неграмотно в каком-то эпизоде, то это сразу наказывается. Мы ведь предвидели: единственный вариант, который они могут использовать, чтобы забить, - это наш фол на фланге, значит в свою штрафную мы приведем высоких соперников. Так и случилось. Хочу сказать, что мы играли против хорошо организованной команды. Видно, что они выступают в сильном чемпионате, знают, как защищать тот счет, который им приемлем для прохода", - сказал Луческу.

Тренер отметил, что особых претензий к своим игрокам не имеет.

"Еще раз повторюсь: комментировать игру очень тяжело, и предъявить претензий к своим игрокам не могу. За исключением разве что Развана. Мы три дня говорили о том, чтобы не фолить на флангах, и не приводить в штрафную высокорослых игроков соперника. К сожалению, мы это совершили и в Лондоне, и сегодня. Был фол или не был… Скорее всего, его не было. Замора знал, как спровоцировать это нарушение, и добился своего. Жаль… Я верил, что наша команда могла играть в финале Лиги Европы. Я анализировал матчи «Фулхэма» против «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Юнайтед», они играли практически на равных, кого-то обыгрывали… Мы же имели полное преимущество над этой командой. Но не реализовали своего превосходства. При той игре, что мы сегодня показали, нам, наверное, нужен был нападающий типа Ибрагимовича, который смог бы завершать все моменты, которые мы создавали. Не знаю, кого еще можно отметить в плане техники, ведения игры и командных действий. Может быть, только «Барселону». Жаль, что нам придется ждать еще целый год. Думаю, этот сезон мог быть для нас тоже хорошим", - цитирует Луческу пресс-служба ФК "Шахтер".