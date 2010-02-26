Результаты 13-го дня Зимней олимпиады

Разыграны шесть комплектов наград

25 февраля на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере разыграны шесть комплектов наград: в горнолыжном спорте среди женщин (гигантский слалом) – 1. Виктория Ребенсбург (ФРГ) 2 минуты 27,11 секунды; 2. Тина Мазе (Словения) +0,04; 3. Элизабет Гергль (Австрия) +0,14... 44. Богдана Мацоцкая (Украина) +14,87 в лыжном спорте среди женщин (эстафета 4 х 5 км) – 1. Вибеке Скофтеруд, Терезе Йохауг, Кристин Стейра и Марит Бьорген (Норвегия) 55 минут 19,5 секунд; 2. Катрин Целлер, Эви Захенбахер-Штеле, Мириам Госснер, Клаудиа Нистад (Германия) +24,6; 3. Пирйо Муранен, Вирпи Куйтунен, Риитта-Лииза Ропонен, Айно-Кайса Сааринен (Финляндия) +30,4... 14. Татьяна Завалий, Екатерина Григоренко, Мариан Анцибор, Валентина Шевченко (Украина) + 14:06,2 в лыжном двоеборье среди мужчин (К-120, гонка 10 км) - 1. Билл Демонг (США) 25 минут, 32,0 секунды; 2. Джонни Спиллэйн (США) +4,0; 3. Бернхард Грубер (Австрия) +10,8... 44. Владимир Трачук (Украина) +4:45.3 во фристайле среди мужчин (акробатика) - 1. Алексей Гришин (Беларусь) 248,41 балла; 2. Джерет Петерсон (США) 247,21; 3. Лю Чжонцин (Китай) 242,53. в хоккее среди женщин. 1. Канада 2. США 3. Финляндия. (Канада – США 2:0; Финляндия – Швеция 3:2). в фигурном катании среди женщин (произвольная программа). 1. Ким Ю На (Южная Корея) 228,56 балла; 2. Мао Асада (Япония) 205,50; 3. Жанни Рошетт (Канада) 202,64 По результатам 13 дней неофициальный медальный зачет команд выглядит так: На 14-й день Олимпиалы назначены: Кёрлинг – Женщины. Матч за третье место. Китай - Швейцария Кёрлинг – Женщины. Финал. Канада - Швеция Хоккей – Полуфинал. США – Финляндия, Канада - Словакия Горнолыжный спорт – Женщины. Слалом Биатлон – Мужчины. Эстафета (4 х 7,5 км) Конькобежный спорт – Мужчины. Командное преследование Конькобежный спорт – Женщины. Командное преследование Сноубординг – Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финалы Бобслей – Мужчины. Четверки. Шорт-трек – Мужчины. (500 м) Шорт-трек – Женщины. (1000 м) Шорт-трек – Мужчины. Эстафета (5000 м)

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