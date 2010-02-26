Результаты матчей 1/16 Лиги Европы

Игры одной восьмой - 11 марта

Сегодняшними ответными матчами завершилась 1/16 Лиги Европы Вердер - Твенте 4:1. Первый матч 0:1 Хапоэль - Рубин 0:0 (0:3) Ред Булл - Стандард 0:0 (2:3) Спортинг - Эвертон 2:0 (1:2) Фенербахче - Лилль 1:1 (1:2) Валенсия - Брюгге 3:0 (0:1). Ювентус - Аякс 0:0 (2:1) Вольфсбург - Вильярреал 4:1 (2:2). Первые матчи 1/8 состоятся 11 марта. Напомним, что раньше завершились игры: Униря - Ливерпуль 1:3. Первый матч - 0:1 Рома - Панатинаикос 2:3 (2:3) Галатасарай - Атлетико 1:2 (1:1) Марсель - Копенгаген 3:1 (3:1) Шахтер - Фулхэм 1:1 (1:2) ПСВ - Гамбург 3:2 (0:1) Андерлехт - Атлетик 4:0 (1:1) Бенфика - Герта 4:0 (1:1)

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