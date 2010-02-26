Результаты матчей 1/16 Лиги Европы

00:02, 26 февраля 2010
Спорт
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Игры одной восьмой - 11 марта

Сегодняшними ответными матчами завершилась 1/16 Лиги Европы

Вердер - Твенте 4:1. Первый матч 0:1

Хапоэль - Рубин 0:0 (0:3)

Ред Булл - Стандард 0:0 (2:3)

Спортинг - Эвертон 2:0 (1:2)

Фенербахче - Лилль 1:1 (1:2)

Валенсия - Брюгге 3:0 (0:1).

Ювентус - Аякс 0:0 (2:1)

Вольфсбург - Вильярреал 4:1 (2:2).

Первые матчи 1/8 состоятся 11 марта.

Напомним, что раньше завершились игры:

Униря - Ливерпуль 1:3. Первый матч - 0:1

Рома - Панатинаикос 2:3 (2:3)

Галатасарай - Атлетико 1:2 (1:1)

Марсель - Копенгаген 3:1 (3:1)

Шахтер - Фулхэм 1:1 (1:2)

ПСВ - Гамбург 3:2 (0:1)

Андерлехт - Атлетик 4:0 (1:1)

Бенфика - Герта 4:0 (1:1)

 

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