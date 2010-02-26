Результаты матчей 1/16 Лиги Европы
00:02, 26 февраля 2010Спорт
1859
Игры одной восьмой - 11 марта
Сегодняшними ответными матчами завершилась 1/16 Лиги Европы
Вердер - Твенте 4:1. Первый матч 0:1
Хапоэль - Рубин 0:0 (0:3)
Ред Булл - Стандард 0:0 (2:3)
Спортинг - Эвертон 2:0 (1:2)
Фенербахче - Лилль 1:1 (1:2)
Валенсия - Брюгге 3:0 (0:1).
Ювентус - Аякс 0:0 (2:1)
Вольфсбург - Вильярреал 4:1 (2:2).
Первые матчи 1/8 состоятся 11 марта.
Напомним, что раньше завершились игры:
Униря - Ливерпуль 1:3. Первый матч - 0:1
Рома - Панатинаикос 2:3 (2:3)
Галатасарай - Атлетико 1:2 (1:1)
Марсель - Копенгаген 3:1 (3:1)
Шахтер - Фулхэм 1:1 (1:2)
ПСВ - Гамбург 3:2 (0:1)
Андерлехт - Атлетик 4:0 (1:1)
Бенфика - Герта 4:0 (1:1)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter