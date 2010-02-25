Результаты матчей 1/16 Лиги Европы

Сыграна половина матчей

Завершились восемь из ответных матчей 1/16 Лиги Европы Униря - Ливерпуль 1:3. Первый матч - 0:1 Рома - Панатинаикос 2:3 (2:3) Галатасарай - Атлетико 1:2 (1:1) Марсель - Копенгаген 3:1 (3:1) Шахтер - Фулхэм 1:1 (1:2) ПСВ - Гамбург 3:2 (0:1) Андерлехт - Атлетик 4:0 (1:1) Напомним, что 23 февраля состоялся матч Бенфика - Герта 4:0 (1:1) ... а в эти минуты начинаются игры Вердер - Твенте. Первый матч 0:1 Хапоэль - Рубин (0:3) Ред Булл - Стандард (2:3) Спортинг - Эвертон (1:2) Фенербахче - Лилль (1:2) Валенсия - Брюгге (0:1) Ювентус - Аякс (2:1) Вольфсбург - Вильярреал (2:2)

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