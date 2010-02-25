Результаты матчей 1/16 Лиги Европы
21:59, 25 февраля 2010Спорт
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Сыграна половина матчей
Завершились восемь из ответных матчей 1/16 Лиги Европы
Униря - Ливерпуль 1:3. Первый матч - 0:1
Рома - Панатинаикос 2:3 (2:3)
Галатасарай - Атлетико 1:2 (1:1)
Марсель - Копенгаген 3:1 (3:1)
Шахтер - Фулхэм 1:1 (1:2)
ПСВ - Гамбург 3:2 (0:1)
Андерлехт - Атлетик 4:0 (1:1)
Напомним, что 23 февраля состоялся матч Бенфика - Герта 4:0 (1:1)
... а в эти минуты начинаются игры
Вердер - Твенте. Первый матч 0:1
Хапоэль - Рубин (0:3)
Ред Булл - Стандард (2:3)
Спортинг - Эвертон (1:2)
Фенербахче - Лилль (1:2)
Валенсия - Брюгге (0:1)
Ювентус - Аякс (2:1)
Вольфсбург - Вильярреал (2:2)
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