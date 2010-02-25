Результаты матчей 1/16 Лиги Европы

21:59, 25 февраля 2010
Спорт
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Сыграна половина матчей

Завершились восемь из ответных матчей 1/16 Лиги Европы

Униря - Ливерпуль 1:3. Первый матч - 0:1

Рома - Панатинаикос 2:3 (2:3)

Галатасарай - Атлетико 1:2 (1:1)

Марсель - Копенгаген 3:1 (3:1)

Шахтер - Фулхэм 1:1 (1:2)

ПСВ - Гамбург 3:2 (0:1)

Андерлехт - Атлетик 4:0 (1:1)

Напомним, что 23 февраля состоялся матч

Бенфика - Герта 4:0 (1:1)

... а в эти минуты начинаются игры

Вердер - Твенте. Первый матч 0:1

Хапоэль - Рубин (0:3)

Ред Булл - Стандард (2:3)

Спортинг - Эвертон (1:2)

Фенербахче - Лилль (1:2)

Валенсия - Брюгге (0:1)

Ювентус - Аякс (2:1)

Вольфсбург - Вильярреал (2:2)

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