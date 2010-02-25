Тренер Фулхэма: в матче с Шахтером команда будет «наслаждаться игрой»

Главный тренер английского футбольного клуба «Фулхэм» Рой ХОДЖСОН заявляет, что сегодня в матче Лиги Европы с донецким «Шахтером» его команда будет «наслаждаться игрой».

Об этом он сказал на пресс-конференции накануне матча, сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера».

«Я уверен в том, что это будет хорошая игра, и мы будем наслаждаться этой игрой», - сказал тренер.

По его словам, «Фулхэм» выиграл у «горняков» с минимальным перевесом первый матч в Лондоне, увидев, «как они умеют играть и насколько опасными могут быть». «Поэтому перед нами стоит серьезная задача - победить. По поводу уверенности могу сказать, что мы настроены не сверхсамоуверенно, но и не страдаем от недостатка самооценки», - отметил Р.ХОДЖСОН и подчеркнул, что если его команде «будет тяжело, она должна сделать исключение и выиграть этот матч».

Он посетовал, что не располагает сильным составом на ответный матч, поскольку в команде «по-прежнему много травмированных игроков, плюс мы задействовали двух футболистов из «молодежки».

«И все равно, мы не хотим провести эту игру, просто удерживая счет. А это означает, что нам следует атаковать хорошо и защищаться тоже умело», - сказал Р.ХОДЖСОН.

Он выразил уверенность, что все, что необходимо делать его команде - это «во-первых, остановить соперника в атаке, и второе - контролировать мяч».

«Мы должны одержать победу в выездной встрече. Я и ребята приложим все усилия, чтобы выполнить эту работу на «отлично», - сказал главный тренер «Фулхэма».

Матч «Шахтер» - «Фулхэм» начнется сегодня в 20.00 на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке.