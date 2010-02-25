Шахтер - Фулхэм: на кого ставят букмекеры

По версии авторитетной букмекерской конторы William Hill, донецкий Шахтер является фаворитом в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против лондонского Фулхэма.

На победу украинской команды ставки принимаются как 1,53 к 1, а победа англичан оценивается коэффициентом 6,00. Ничейный результат - 4,00 к 1.

Кроме того, букмекеры также уверены, что Шахтер выйдет в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух матчей. Шансы донецкой команды расцениваются как 1,57 к 1, а Фулхэма - 2,25 к 1.

Напомним, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер на выезде проиграл Фулхэму со счетом 1:2. Ответный поединок состоится 25 февраля. Трансляция - Первый национальный. Начало - 20:00.

Корреспондент