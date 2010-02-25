Луческу: нужно забить «всего лишь один гол»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча ЛУЧЕСКУ заверяет, что сегодня его команда в ответном матче 1/16 розыгрыша Лиги Европы УЕФА с английским «Фулхэмом» будет много атаковать.

Об этом он сказал на пресс-конференции накануне матча, сообщили в пресс-службе «Шахтера».

«Мы будем много атаковать, будет много взаимодействий в длинных атаках – естественно, с большим вниманием на общекомандные оборонительные функции», – сказал М.ЛУЧЕСКУ. Одновременно, подчеркнул он, «горняки» попытаются не допустить контратак соперника.

По словам М.ЛУЧЕСКУ, дончанам нужно забить «всего лишь один гол» (в первом матче в Лондоне «Шахтер» проиграл со счетом 2:1 - УНИАН).

Наставник «Шахтера» отметил, что для него самое главное - «настроить игроков быть собранными с первой до последней минуты». «Многое будет зависеть от наших двух центральных защитников, от того, как они будут взаимодействовать», - дополнил он.

Говоря о физической готовности команды, М.ЛУЧЕСКУ отметил, что после первого матча в Лондоне пришлось поправлять функциональное состояние Развану РАЦУ и АДРИАНО. «Только 23 февраля они начали работать в общей группе», - констатировал тренер. При этом он акцентировал, что решение об участии в матче названных футболистов он примет только после вечерней тренировки накануне матча.

М.ЛУЧЕСКУ также заверил журналистов, что капитан команды Дарио СРНА в донецком матче с англичанами будет сдержаннее и не доведет дело до желтой карточки, как это случилось в Лондоне.

«Дарио импульсивный, и такова его реакция. Практически перед каждой игрой я с ним разговариваю, прошу, чтобы он не так реагировал на решения арбитра… Если ему нужно будет, он будет вести себя как подобает», - заверил М.ЛУЧЕСКУ.

Он также выразил надежду, что 31-летний арбитр матча норвежец Свейн МОЭН отдаст предпочтение «техничному футболу, быстрому, в лимите регламента и разума».

«Будем надеяться, что он справится с игрой, позволит командам показать все на футбольном поле, и будет принимать правильные решения», - заключил М. ЛУЧЕСКУ.